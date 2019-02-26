Даешь пропаганду в молодежь: Шнур может стать голосом власти

Не так прост оказался Комитет по культуре.

Свою «многоходовочку» решили сыграть в Комитете по культуре, который создал Общественный совет, в который вошли известные личности и артисты. По словам председателя Комитета Елены Ямпольской, в Общественном совете собраны люди с громкими именами, чьё мнение может громко прозвучать на всю страну.

В совет вошли 22 человека, среди которых эпатажный Сергей Шнуров, чьё участие вызвало резонанс среди общественности. Одни считают это достижением артиста и становлением его как серьёзной личности, а другие склонны полагать, что Шнуров таким образом пиарится.

Однако не всё так просто, как может показаться на первый взгляд. Если в комитет собрали людей, «чье мнение может громко прозвучать на всю страну», то это вполне может говорить о том, что собрали деятелей культуры, через чьи уста можно будет доносить до народа то, что выгодно правительству.

Сергей Шнуров известен как эксцентричный и эпатажный артист, который никогда не стеснялся в выражениях и прямо говорил о своём мнении. Ещё свежи в памяти его слова: «Мне власть не нравится. Но я не знаю, кто мне больше не нравится – власть или народ. Они, ****, достойны друг друга», - которые он произносил не так давно. И вот он уже входит в Общественный совет при Коритете по культуре.

Шнур может стать голосом власти в кругах молодёжи, так как это поколение не смотрит телевизор, и трудно на них влиять. Если их кумир так говорит - значит это правильно. Пользователи сети уже пишут как гневные, так и насмешливые комментарии: «Даёшь пропаганду в молодёжь, Шнур», - говорит один из поклонников артиста. Остаётся только подождать очередные стихи от Шнурова или клип, но уже «под заказ».