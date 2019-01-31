Татьяна Буланова рассказала о друзьях геях

Известная певица не верит в то, что мужчина и женщина традиционной ориентации могут быть друзьями, а потому в ее близком окружении таких мужчин нет.

Татьяна Буланова рассказала о своих друзьях геях. Певица признается, что в мужчинах больше всего ценит надежность, а за идеалом уже не гонится. Сейчас сердце Татьяны Булановой свободно, однако стать спутником артистки не суждено кому-то из ее друзей, так как в дружбу мужчины и женщины Буланова не верит. По этой причине, как признается певица в интервью, ее окружают только мужчины геи.

Также, Буланова рассказала СМИ, что о прошлых неудачах в личной жизни не жалеет. От первого супруга Николая Тагрина Буланова ушла по собственному желанию. А второй муж Владислав Радимов и его измена тоже не сильно огорчают певицу, как пишет «Комсомольская правда». Буланова сохранила с Радимовым хорошие отношения после развода в 2016 году ради сына Никиты. Ранее артистку пытались оклеветать слухами о судебном иске к Радимову. Однако Буланова все опровергла.

Ранее скандальная певица Лолита упоминала о том, что у власти в России много представителей нетрадиционной ориентации. Также, Лолита не раз говорила о том, что представители гей-сообщества очень любят ее песни и часто посещают ее концерты.