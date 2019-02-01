Бабушка артиста при жизни пользовалась большой популярностью. Шура утверждает, что в детстве был свидетелем того, как дар родственницы помогает другим людям.

Ясновидящая бабушка Шуры посылает ему сигналы с того света. Как рассказывает певец, Вера Михайловна часто приходит к своему внуку в его снах, чтобы предупредить об опасности. 43-летний Шура только с годами осознал, что его ясновидящая бабушка наперед знала о тех бедах, которые ждали его в будущем.

Вера Михайловна, скончавшаяся в 2004 году, имела некий авторитет в Новосибирске, где прошли первые годы жизни артиста. Шура вспоминает в интервью, как наблюдал за сеансами помощи людям, которые проводила его ясновидящая бабушка. Женщина многое знала наперед, как считает артист. Шура рассказывает, что его родственница всегда знала, например, у какой беременной женщины родится двойня.

Шура признается, что ясновидящая бабушка предсказала его проблемы с детьми. Как известно, Шура все еще не стал отцом. Также, родственница с того света до сих пор оберегает знаменитого внука. Ясновидящая Вера Михайловна знала о сложной судьбе своего внука еще до того, как он станет артистом Шурой, пишет «Пятый канал».

Александр Медведев, известный всем как Шура, ранее подвергся слухам, что лечится от алкоголизма. Артист опровергает эту информацию, признаваясь, что просто чистит сосуды время от времени. Также, певец размышляет о возможности стать отцом с помощью суррогатной матери.