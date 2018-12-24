«Жульничество и хамство»: возмущенный Никас Сафронов отказался покупать билет на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Художнику несколько раз звонили продавцы билетов, которые перекупили контрамарки и теперь продают их по завышенной цене. Никас Сафронов огорчен ситуацией с концертом Примадонны и сожалеет о том, что преданные поклонники не смогут увидеть Пугачеву из-за перекупщиков.

Никас Сафронов отказался покупать билет на юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Возмущенный художник рассказал, что он получил уже 6 звонков с предложением купить контрамарку на выступление Примадонны. Перекупщики оценили билет в 320 000 рублей. «Жульничество и хамство», - высказался об этом художник.

По словам Никаса Сафронова, даже со скидкой он не станет покупать билет у перекупщиков. Продавцы контрамарок предлагали ему получить 10-процентную скидку, если тот сразу купит два билета. Художник отказался от такого предложения, так как не хочет идти на поводу у перекупщиков.

Никас Сафронов считает, что преданные поклонники, которые так хотят увидеть Пугачеву на ее юбилейном концерте, лишились этой возможности из-за завышенной стоимости на билеты. По словам художника, с перекупщиками нужно бороться. Это можно сделать лишь в том случае, если все откажутся покупать билеты и таких продавцом.

По словам Сафронова, концерт Аллы Пугачевой будет хорошим. Художник назвал певицы «высочайшим профессионалом» и отметил, что Примадонна точно удивит фанатов прекрасным концертом. Билеты на концерт Аллы Пугачевой были раскуплены в первый день старта продаж. Цена варьировалась от 3 000 до 70 000 рублей, но теперь контрамарку можно купить лишь у перекупщиков, которые повысили стоимость в несколько раз. Ажиотаж вокруг концерта «подогревается» еще и тем, что на нем не будет проводиться видеосъемка, поэтому выступление смогут увидеть лишь те, кто пойдет на юбилейный вечер Примадонны.