"Ксюша - замухрыжка": насмешливый комментарий подписчицы разозлил Бородину, которая накинулась на свою обидчицу

Ксения Бородина нахамила подписчице в социальной сети, не в силах сдержать эмоций. Она накинулась на девушку после того, как та назвала звезду шоу-бизнеса «замухрыжкой». Несмотря на то, что звездам хотелось бы слышать только оды в свой адрес, иногда находятся пользователи, которые могут подпортить общую картину.

Вот и теперь одна из подписчиц Бородиной заметила, что та «придя на проект, была похожа на замухрыжку». В ответ на данное высказывание звезда начала хамить, она заявила девушке, что той стоило бы молчать, поскольку она и сама «менее симпатична, чем обезьяна». Словесная перепалка произошла под одним из постов Ксении. На данной фотографии знаменитость запечатлена на фоне морского пейзажа в Таиланде, где сейчас отдыхает с мужем и детьми. Ксюша одета в шорты и красную майку. В большинстве своем подписчики восхитились красотой телеведущей, но внимание она обратила исключительно на едкую насмешку, заметно, как сильно она разозлилась таким высказыванием девушки.

Не так давно Ксения Бородина попала в еще одну перепалку, но на этот раз уже с Ольгой Бузовой, которая назвала свою соведущую «бородой». Она публично озвучила кличку Ксюши, что многие пользователи сочли оскорблением. Также в своем видеоролике певица заявила, что завидует коллеге, поскольку та отдыхает в Таиланде, когда самой Бузовой приходится работать. Правда, некоторые фолловеры ткнули Олю в то, что ее коллега даже в шутку не позволяла себе говорить про нее гадости.

Впрочем, ликование Бузовой может недолго продлиться, ведь в скором времени на телевидении может оказаться дочь Ксении Бородиной, которая и подвинет новоиспеченную певицу. Несмотря на то, что ей только девять лет, она уже имеет большие цели в своей жизни. Недавно стало известно, что телеканал СТС проводит кастинг для детей на роль телеведущей. И если Марусе удастся пробраться, то Бузовой в дальнейшем стоит опасаться неплохой конкуренции.

Что касается самой Бородиной, о она продолжает экспериментировать со своей внешностью. На этот раз звезда шоу-бизнеса в очередной раз увеличила губы ради «эффектной фоточки» в Instagram. Правда, новый образ телеведущей немногим пришелся по вкусу, спустя несколько часов недоброжелатели забросали Ксюшу насмешливыми комментариями. Многие делали акцент на том, что она просто разочаровала своих поклонников. Правда, нашлись и те, кто вступился за звезду.