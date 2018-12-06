Анастасия Стоцкая опубликовала новый снимок дочери
Поклонники восхитились маленькой Верой, как две капли похожей на мать.
Популярная российская певица Анастасия Стоцкая порадовала своих поклонников фотографией своей младшей дочери Веры. Снимок, выполненный в черно-белых тонах, опубликован в Instagram звездной мамы. Подписчики обратили внимание, что девочка с каждым днем становится все больше похожей на Анастасию. В последнее время Стоцкая частенько публикует фотографии своих детей.
На новом снимке Вера делает свои первые шаги в творчестве, подбирая нужные ей инструменты для будущего шедевра. Фолловеры Анастасии Стоцкой заверили, что когда дочка подрастет, она будет маминой копией. Кто-то из комментаторов написал, что глаза у девочки абсолютно такие же, как и у звезды. «Я сначала подумала, что это фото из вашего детства», - написала поклонница творчества Анастасии. Маленькой Вере скоро исполнится 2 года. У Стоцкой еще есть старший сын Александр, который появился на свет в 2011 году.