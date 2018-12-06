Анастасия Стоцкая опубликовала новый снимок дочери

Сегодня, 12:44 \\ Шоу-бизнес

Поклонники восхитились маленькой Верой, как две капли похожей на мать.

 Популярная российская певица Анастасия Стоцкая порадовала своих поклонников фотографией своей младшей дочери Веры. Снимок, выполненный в черно-белых тонах, опубликован в Instagram звездной мамы. Подписчики обратили внимание, что девочка с каждым днем становится все больше похожей на Анастасию. В последнее время Стоцкая частенько публикует фотографии своих детей.

 На новом снимке Вера делает свои первые шаги в творчестве, подбирая нужные ей инструменты для будущего шедевра. Фолловеры Анастасии Стоцкой заверили, что когда дочка подрастет, она будет маминой копией. Кто-то из комментаторов написал, что глаза у девочки абсолютно такие же, как и у звезды. «Я сначала подумала, что это фото из вашего детства», - написала поклонница творчества Анастасии. Маленькой Вере скоро исполнится 2 года. У Стоцкой еще есть старший сын Александр, который появился на свет в 2011 году.

Поделиться новостью:
Автор - Антон Словацкий
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

В сети представили новый Skoda Kamiq

После длительной рекламной кампании чешский бренд Skoda презентовал свой новый кроссовер...

Раскрыта тайна идеальной улыбки потерявшей зубы Аллы Пугачевой

Стоматолог Ниджату Гусейнов проанализировал фото Аллы Пугачевой разных лет и рассказал,...

Сжигают кожу, поражают печень, вызывают рак - опасные овощи появились на прилавках в Новосибирской области

 В Новосибирской области изъяли около 50 тонн овощей и фруктов опасных для здоровья. Все...

Звезда "Не родись красивой" пыталась увести Владимира Машкова из семьи

 Именно из-за него в свое время Ольга Ломоносова вернулась в Москву и поступила в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ