«Пьяные в щи»: Бледанс и Садальский «пошалили» в прямом эфире

Сегодня, 12:08 \\ Шоу-бизнес

Актриса снималась вместе со Стасом Садальском в эпизоде к фильму, который будет выпущен к ее юбилею. После съемок Бледанс и ее коллега «пошалили» на камеру, ведя прямой эфир в Instagram.

Эвелина Бледанс удивила своих фанатов необычным прямым эфиром. Актриса показала, как проходит ее застолье со Стасом Садальским и другими друзьями. В ходе трансляции актер пошутил, что Константин Эрнст «дает указания» Максиму Галкину. Помимо этого, в своих высказываниях Садальский неоднократно использовал нецензурную лексику.

«Пьяные в щи», - писали зрители прямого эфира и осуждали Бледанс с Садальским за то, что они не стесняются показывать свое состояние в момент возможного опьянения. После этого Эвелина Бледанс не стала удалять трансляцию, она доступна к просмотру в течении 24 часов после публикации.

 Затем актриса опубликовала новый пост. Под снимком с Садальским она написала, что она с актером «пошалили». По словам Бледанс, они «немного пошалили», но возможно, что и «много». «Уж и не помню», - написала актриса и отметила, что у нее «что-то с памятью».

Фанаты неоднозначно отреагировали на пост Эвелины Бледанс. Некоторые пишут, что прямой эфир с Садальским был веселым. Но нашлись и такие комментаторы, которые осудили Бледанс за прямой эфир, в котором она «шалила» с актером. По словам некоторых фанатов, актрисе стоит поскорее удалить запись своего эфира, чтобы его не увидели еще больше людей, которые могут в ней разочароваться.

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Автор - Анна Пушкина
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