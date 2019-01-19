Закулисье "Уральских пельменей": как на самом деле артисты готовятся к концертам

«Уральские пельмени» являются популярным и всеми любимым юмористическим шоу, но никто не знает, что происходит там, за кулисами на самом деле. Это касается подготовки к выступлениям, того, как актерам порою непросто приходится. Артисты из Екатеринбурга, прежде чем приехать в Москву, обязательно проверяют «действенность» своих шуток на местных жителях, поскольку в Москве у них не будет права на ошибку. А екатеренбуржцы помогают «Уральским пельменям» выбрать наилучшие шутки, которые потом будут представлять в Москве.

Вообще в этом непростом деле очень много нюансов. Например, участники активно обсуждают, как можно наилучшим образом подать шутку, даже уже написанные шутки часто меняют в ходе репетиции. А вот состав команды практически не менялся за столько лет, а если и артисты и принимают кого-то в свою команду, то это никогда не будут профессиональные актеры. «Уральские пельмени» отдают предпочтение либо КВН-щикам, либо молодым неопытным ребятам, которых можно еще «переделать под себя».

Стоит отметить тот факт, что отличительная особенность «Уральских пельменей» от других телешоу заключается в близости к народу. В большинстве своем шутки артистов ориентированы в первую очередь на бабушек и детей. И именно поэтому шутки данного телешоу зачастую очень добрые, артисты шутят без злобы, не намереваясь никого обидеть. И за это их так сильно любят в России.

Кроме того, «Уральские пельмени» приступили к работе над новыми проектами. Это в какой-то степени связано с тем, что однажды зрителям может просто надоесть одно и то же, ведь артисты на телевидении уже больше десяти лет. На этот случай должен быть запасной вариант, и он есть, но пока что не имеет конкретных очертаний, «обретает некоторый ореол». Впрочем, в скором времени фанаты узнают, что имеют ввиду российские артисты.