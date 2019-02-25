«Как с голодного края»: Яна Рудковская устраивает пышные банкеты, чтобы забыть о бедности – фанаты

Сегодня, 11:31 \\ Шоу-бизнес

Продюсер отдыхает со своей семьей на горнолыжном курорте в Куршевеле. Конечно же, отпуск Яны Рудковской не может обойтись без брендовой одежды, роскошных заведений и традиционной рубрики, в которой она хвастается завтраками.

Яна Рудковская стала активно реагировать на своих хейтеров. Сначала она оправдалась за свою любовь к брендам, а также рассказала, почему ее сын выглядит грустным. Теперь же Рудковская спровоцировала бурное обсуждение, показав снимок с завтраком. Продюсер любит публиковать снимки своих завтраках. На фото всегда показана роскошная посуда, живые цветы и прочая атрибутика «богатой» жизни.

В Куршевеле завтраки Рудковской проходят иначе. На снимке она показала большой стол, за которым сидит ее сын Александр. На завтрак у мальчика был сок и панкейки с ягодами. По словам самой Яны Рудковской, в этот раз у них был практически банкет.

«Как с голодного края», - написали фанаты. По словам комментаторов, Яна Рудковская устраивает пышные банкеты и хвастается едой, чтобы забыть о бедности. Многие пользователи считают, что в снимках с завтраками знаменитости есть скрытый смысл, о котором она может даже не подозревать.

«Такое впечатление, что раньше голодовали» - пишут комментаторы и советуют Яне Рудковской проработать эту проблему, чтобы она не отразилась на ее детях. Конечно же, нашлись и фанаты, которые не стали осуждать жену фигуриста Евгения Плющенко за ее страсть к роскошным завтракам. По словам таких комментаторов, Яна Рудковская может себе позволить так питаться, а остальные ей попросту завидуют.

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Автор - Анна Пушкина
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