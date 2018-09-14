Почти ослепшему Александру Маршалу требуется срочная операция

Сегодня, 10:19 \\ Шоу-бизнес

Проблемы со зрением у музыканта наблюдаются не первый год, однако в последнее время ситуация ухудшилась.

Певец Александр Маршал пожаловался на проблемы со здоровьем: в последнее время его зрение ухудшилось и он очень плохо видит. Медики настаивают на срочной госпитализации и проведении операции на глазах, чтобы предотвратить развитие слепоты у артиста.

В повседневной жизни Маршалу приходится носить очки с самыми мощными линзами, чтобы хоть как-то видеть. Как рассказал сам музыкант. появление у него проблем с глазами является неизбежной закономерностью : он на сцене уже 40 лет и на протяжении всего этого времени выступления сопровождаются мощным светом софитов, которые иногда попросту слепят музыканта. Также Александр рассказал, что когда он был участником группы «Аракс» в глаза ему неоднократно попадали лазерные лучи, который были частью шоу коллектива.

Музыкант рассказал, что в первые проблемы со зрением появились у него еще более десяти лет назад. Тогда медики также предлагали ему свою помощь, однако он побоялся хирургического вмешательства, сославшись на то что достаточно нормально видит.

В настоящее время Александр Маршал не может экстренно лечь на операцию, так как его гастрольный график достаточно плотный, а после помощи офтальмологов потребуется время на реабилитацию. Певец сообщил, что до лета все же выделит время на операцию.

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