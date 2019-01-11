Дочь Ксении Бородиной пытается пробиться на телевидение

Старшая дочь ведущей скандального телепроекта «Дом-2» собралась на кастинг на роль ведущей одной из передач.

Маленькая наследница знаменитой Ксении Бородиной летом будет отмечать свой день рождения. Марусе исполнится всего 9 лет, а она уже хочет быть похожей на свою красавицу маму.

Конечно, малышка вряд ли интересуется деньгами, когда ее мама настолько знаменита, что входит в список Forbes среди российских звезд шоу-бизнеса, но стать популярной Маруся явно желает.

Недавно канал CTC Kids объявил о предстоящем кастинге на рель ведущего передачи «Тыц-парад» среди детишек. Маруся вместе со своим братом Омаром записали видео по правилам кастинга. Ребята хотят стать ведущими телепередачи.

Канал CTC Kids создан для детей, где в передачах помогают детям развиваться в разных направлениях, обучают новым знаниям и навыкам. Их лозунг – канал для детей, с которыми занимаются. Почему бы и не отдать своих детей получить свой первый опыт.

Отец детей Курбан Омаров очень рад, что его дети решили попробовать пройти кастинг. Они вместе с Ксенией пытаются дать своим наследникам все самое лучшее и обеспечить им хорошее будущее.

«Участие наших ребят в кастинге на роль телеведущих, на мой взгляд, не такая уж и плохая затея. Как минимум, это будет их опыт. Так что, если Омар и Маруся найдут свою первую работу именно на этом канале, я буду искренне рад и за них, и за нас, как за родителей и, конечно же, за сам канал, ведь у них будут такие ведущие!» — сказал Курбан Омаров.

Кстати, маленькая Маруся ведет себя очень уверенно и совершенно не боится камер.