Дочь Ксении Бородиной пытается пробиться на телевидение

Сегодня, 09:44 \\ Шоу-бизнес

Старшая дочь ведущей скандального телепроекта «Дом-2» собралась на кастинг на роль ведущей одной из передач.

 

Маленькая наследница знаменитой Ксении Бородиной летом будет отмечать свой день рождения. Марусе исполнится всего 9 лет, а она уже хочет быть похожей на свою красавицу маму.

Конечно, малышка вряд ли интересуется деньгами, когда ее мама настолько знаменита, что входит в список Forbes среди российских звезд шоу-бизнеса, но стать популярной Маруся явно желает.

Недавно канал CTC Kids объявил о предстоящем кастинге на рель ведущего передачи «Тыц-парад» среди детишек. Маруся вместе со своим братом Омаром записали видео по правилам кастинга. Ребята хотят стать ведущими телепередачи.

Канал CTC Kids создан для детей, где в передачах помогают детям развиваться в разных направлениях, обучают новым знаниям и навыкам. Их лозунг – канал для детей, с которыми занимаются. Почему бы и не отдать своих детей получить свой первый опыт.

Отец детей Курбан Омаров очень рад, что его дети решили попробовать пройти кастинг. Они вместе с Ксенией пытаются дать своим наследникам все самое лучшее и обеспечить им хорошее будущее.

«Участие наших ребят в кастинге на роль телеведущих, на мой взгляд, не такая уж и плохая затея. Как минимум, это будет их опыт. Так что, если Омар и Маруся найдут свою первую работу именно на этом канале, я буду искренне рад и за них, и за нас, как за родителей и, конечно же, за сам канал, ведь у них будут такие ведущие!» — сказал Курбан Омаров.

Кстати, маленькая Маруся ведет себя очень уверенно и совершенно не боится камер.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

В сети представили новый Skoda Kamiq

После длительной рекламной кампании чешский бренд Skoda презентовал свой новый кроссовер...

Раскрыта тайна идеальной улыбки потерявшей зубы Аллы Пугачевой

Стоматолог Ниджату Гусейнов проанализировал фото Аллы Пугачевой разных лет и рассказал,...

Сжигают кожу, поражают печень, вызывают рак - опасные овощи появились на прилавках в Новосибирской области

 В Новосибирской области изъяли около 50 тонн овощей и фруктов опасных для здоровья. Все...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ