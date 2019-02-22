Тимати нанял двойника для раздачи бургеров в Краснодаре

Известный исполнитель открыл свое новое заведение в Краснодаре. Толпа желающих получить бесплатные бургеры и сфотографироваться со звездой устроили давку на одной из улиц.

Тимати не только исполняет свои знаменитые треки, но и открывает по всеми миру рестораны быстрого питания Black Star. Несмотря на то, что рестораны отрылись совсем недавно, они уже приносят артисту большую славу. Посетители очень хорошо отзываются о заведении, скромная цена полностью соответствует качеству продаваемых бургеров.

Несколько дней назад Тимати открыл свой ресторан для жителей Краснодара. Огромное количество людей пришли получить бесплатные бургеры, которые раздавались в честь открытия, и сфотографироваться с любимым рэп-исполнителем.

Присутствующим очень понравилась бесплатная акция, проводимая звездой, но, когда они стали фотографироваться поняли, что Тимати ненастоящий.

«Тимати заказал двойника на Алиэкспресс», - говорят пользователи.





Исполнитель изначально действительно сам раздавал поклонникам бургеры, но совсем недолго. После к нему присоединились помощники из его команды, которых не просто отличить от знаменитости.