Тимати нанял двойника для раздачи бургеров в Краснодаре

Сегодня, 09:04 \\ Шоу-бизнес

Известный исполнитель открыл свое новое заведение в Краснодаре. Толпа желающих получить бесплатные бургеры и сфотографироваться со звездой устроили давку на одной из улиц.

 

Тимати не только исполняет свои знаменитые треки, но и открывает по всеми миру рестораны быстрого питания Black Star. Несмотря на то, что рестораны отрылись совсем недавно, они уже приносят артисту большую славу. Посетители очень хорошо отзываются о заведении, скромная цена полностью соответствует качеству продаваемых бургеров.

Несколько дней назад Тимати открыл свой ресторан для жителей Краснодара. Огромное количество людей пришли получить бесплатные бургеры, которые раздавались в честь открытия, и сфотографироваться с любимым рэп-исполнителем.

Присутствующим очень понравилась бесплатная акция, проводимая звездой, но, когда они стали фотографироваться поняли, что Тимати ненастоящий.

«Тимати заказал двойника на Алиэкспресс», - говорят пользователи.

 

 


 

 

Исполнитель изначально действительно сам раздавал поклонникам бургеры, но совсем недолго. После к нему присоединились помощники из его команды, которых не просто отличить от знаменитости.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

В сети представили новый Skoda Kamiq

После длительной рекламной кампании чешский бренд Skoda презентовал свой новый кроссовер...

Раскрыта тайна идеальной улыбки потерявшей зубы Аллы Пугачевой

Стоматолог Ниджату Гусейнов проанализировал фото Аллы Пугачевой разных лет и рассказал,...

Сжигают кожу, поражают печень, вызывают рак - опасные овощи появились на прилавках в Новосибирской области

 В Новосибирской области изъяли около 50 тонн овощей и фруктов опасных для здоровья. Все...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ