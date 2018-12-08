Звезда "Не родись красивой" пыталась увести Владимира Машкова из семьи

Именно из-за него в свое время Ольга Ломоносова вернулась в Москву и поступила в театральное училище.

Накануне звезда телесериала "Не родись красивой" стала главной гостьей эфира популярной телепередачи "Судьба человека". В студии она рассказала о многих трудностях, с которыми она столкнулась в своей жизни, а также о том, из-за каких обстоятельств однажды она приняла решение, что хочет стать актрисой

Как оказалось, в молодости она строила карьеру балерины в Киеве. Ее успехи были очень хороши, так что ее даже пригласили на стажировку в Германию. Незадолго до того, как она должна была ехать, в ее жизни появились ребята из труппы "Сатирикон". Она подружилась с ними, и они позвали ее посетить Москву. Ломоносова согласилась поехать и там стала ходить на их репетиции, где и встретилась с известным актером Владимиром Машковым. И хотя тогда она сильно в него влюбилась и пыталась увести из семьи, он относился к ней по-отечески, и романа не допустил.

Вскоре будущей актрисе пришлось уехать, однако именно тогда она поняла для себя, какую профессию выберет. Москва покорила ее сердце, и она решила вернуться. И хотя поначалу ей пришлось нелегко, в 2004 году ей предложили сняться в "Не родись красивой". Она не верила в успех проекта, однако согласилась в нем поучаствовать, чтобы заработать денег на ремонт в новой квартире. Тем не менее, именно эти съемки принесли ей больше всего популярности, и она стала той актрисой, которой является сейчас.