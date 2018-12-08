Эд Ширан тайно сыграл свадьбу с одноклассницей

Сегодня, 08:28 \\ Шоу-бизнес

В прошлом году британский исполнитель тайно женился на своей однокласснице Черри Сибборн.

 

Еще недавно Ед Ширан был замечен на публике с кольцом на безымянном пальце. Поклонники и журналисты уже тогда поняли о серьезных намерениях певца. Правда, об этом событии Ширан старался не разговаривать и уклонялся от ответов на вопросы.

В своем Instagram знаменитый исполнитель часто делиться своей жизнью с фанатами, а вот личную жизнь он предпочитает оставлять в секрете.

В марте прошлого года Эд Ширан рассказал, что они с избранницей уже надели на безымянные пальцы обручальные кольца, и никто не сможет узнать, когда они официально сыграли свадьбу.

Однако по информации источников из окружения исполнителя, стало известно, что свадьба состоялась в прошлом году накануне Рождества. Торжество прошло скромно в окружении близких друзей и родственников. На празднике было около 40 человек. Эд Ширан хотел, чтобы свадьба была маленьким зимним праздником, а не громкой суетой.

Эд Ширан находится в отношениях с избранницей уже с 2015 года, а этого они встречались в школьные годы.

Известный исполнитель посвятил своей возлюбленной один из своих популярных хитов.

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