Скрыться от фанатов любой ценой: Майли Сайрус теперь с бородой

Сегодня, 03:56 \\ Шоу-бизнес

Майли Сайрус известная личность, которая частенько шокирует своих поклонников. Казалось бы, фанатов уже ничем не удивить, но у Сайрус получилось.

 

Певица часто кардинально меняет свои образы, выходит в свет в откровенных нарядах, тайно выходит замуж за одного из красавчиков Голливуда, но вот на днях она решила поэкспериментировать и отрастила бороду. Правда с помощью клея, но зацепить фанатов все же удалось.

Теперь звезда похожа на Леонардо Ди Каприо или Джареда Лето – еще не решили.

Однако растительность у Сайрус всего лишь для одной из программ. Майли пригласили в качестве судьи нового сезона передачи «Королевские гонки Ру Пола». Исполнительница решила появиться в новом образе и попросила загримировать ее под мужчину.

Звезда на шоу преставилась, как Барри Джонсон. Также Майли вспомнила свою роль в сериале «Ханна Монтана», где она играла суперзвезду, которой пришлось прятаться от безумных фанатов с помощью парика.

Певицу уже не смущает новый образ, и она привыкает к своей растительности. Даже пробовала побрить свою бороду.

Майли Сайрус не перестает публиковать фотографии с новой внешностью в своем Instagram, чем радует своих поклонников.

 

«Майли, тебе так идет с бородой», - написала одна из фанаток.

«Ты похожа на Джареда Лето», - отметила другая подписчица Сайрус.

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