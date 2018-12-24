Скрыться от фанатов любой ценой: Майли Сайрус теперь с бородой

Майли Сайрус известная личность, которая частенько шокирует своих поклонников. Казалось бы, фанатов уже ничем не удивить, но у Сайрус получилось.

Певица часто кардинально меняет свои образы, выходит в свет в откровенных нарядах, тайно выходит замуж за одного из красавчиков Голливуда, но вот на днях она решила поэкспериментировать и отрастила бороду. Правда с помощью клея, но зацепить фанатов все же удалось.

Теперь звезда похожа на Леонардо Ди Каприо или Джареда Лето – еще не решили.

Однако растительность у Сайрус всего лишь для одной из программ. Майли пригласили в качестве судьи нового сезона передачи «Королевские гонки Ру Пола». Исполнительница решила появиться в новом образе и попросила загримировать ее под мужчину.

Звезда на шоу преставилась, как Барри Джонсон. Также Майли вспомнила свою роль в сериале «Ханна Монтана», где она играла суперзвезду, которой пришлось прятаться от безумных фанатов с помощью парика.

Певицу уже не смущает новый образ, и она привыкает к своей растительности. Даже пробовала побрить свою бороду.

Майли Сайрус не перестает публиковать фотографии с новой внешностью в своем Instagram, чем радует своих поклонников.

«Майли, тебе так идет с бородой», - написала одна из фанаток.

«Ты похожа на Джареда Лето», - отметила другая подписчица Сайрус.