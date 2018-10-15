Елена Подкаминская перестала скрывать своего супруга

Известная актриса телесериала «Кухня» поделилась с подписчиками интересной фотографией в своем Instagram, на которой изображен незнакомец. Подписчики Елены подумали, что актриса перестала скрывать своего избранника.

Подкаминская очень тщательно скрывает свою личную жизнь. В своем Instagram актриса регулярно делится с подписчиками своими историями и фотографиями, а вот супруга не показывает. Однако журналистам «Экспресс газеты» удалось первыми сфотографировать Елену с молодым человеком, когда она была в положении.

Денис Гущин родом из Самары, занимается строительным бизнесом. 39-летний мужчина тоже не хвастается своей жизнью на публику.

Сейчас Подкаминская находится на отдыхе в Таиланде вместе со своими дочками Полиной и Евой. На днях Елена опубликовала фотографию с незнакомцем, поклонники сразу решили, что актриса перестала скрывать своего мужа и пополнит свой аккаунт романтичными фотографиями.

По словам знакомых, супруги очень счастливы и живут душа в душу.