Елена Подкаминская перестала скрывать своего супруга

Сегодня, 03:27 \\ Шоу-бизнес

Известная актриса телесериала «Кухня» поделилась с подписчиками интересной фотографией в своем Instagram, на которой изображен незнакомец. Подписчики Елены подумали, что актриса перестала скрывать своего избранника.

 

Подкаминская очень тщательно скрывает свою личную жизнь. В своем Instagram актриса регулярно делится с подписчиками своими историями и фотографиями, а вот супруга не показывает. Однако журналистам «Экспресс газеты» удалось первыми сфотографировать Елену с молодым человеком, когда она была в положении.

Денис Гущин родом из Самары, занимается строительным бизнесом. 39-летний мужчина тоже не хвастается своей жизнью на публику.

Сейчас Подкаминская находится на отдыхе в Таиланде вместе со своими дочками Полиной и Евой. На днях Елена опубликовала фотографию с незнакомцем, поклонники сразу решили, что актриса перестала скрывать своего мужа и пополнит свой аккаунт романтичными фотографиями.

По словам знакомых, супруги очень счастливы и живут душа в душу.

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