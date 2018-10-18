Дмитрий Тарасов вопреки решению суда не выплачивает алименты бывшей жене

Судебная тяжба по поводу алиментов с бывшей женой Оксаной у Тарасова продолжается еще с прошлого года. Футболист и его адвокаты не согласны с решением суда выплатить экс-супруге 15 млн. рублей.

Дмитрий Тарасов вопреки решению суда по-прежнему не выплачивает алименты бывшей жене. Заседание, состоявшееся в конце января, закончилось тем, что Тарасов должен бывшей супруге Оксане 480 тыс. рублей в месяц, пока не будет полностью выплачена вся сумма – 15 млн. рублей.

Сейчас Тарасов наслаждается браком с молодой моделью Анастасией Костенко, которая только в этом году получила диплом бакалавра. Вместе они растят дочь Милану. Однако будни Тарасова омрачены огромным долгом перед бывшей женой. На содержание своей старшей дочери Ангелины, которой сейчас 9 лет, Тарасов задолжал 15 млн. рублей. Адвокат его бывшей жены утверждает, что футболист «Локомотива» только ухудшает свою ситуацию, так как на счет его долга записывается неустойка, пока его адвокаты пытаются уменьшить сумму алиментов через суд.

Ранее Дмитрий Тарасов подавал на бывшую жену иск в суд о сокращении суммы ежемесячных выплат по алиментам с 480 тысяч до 100 тысяч рублей. Суд не удовлетворил иск футболиста. Этому предшествовало то, что сумма в 15 млн. рублей накопилась у Тарасова из-за того, что он на протяжении некоторого времени платил жене алименты без индексации, предусмотренной законом. Приставы также арестовали дорогой автомобиль Тарасова.

Дмитрий Тарасов женат уже третий раз. В СМИ футболиста чаще упоминают как бывшего супруга Ольги Бузовой. Тарасов делится снимками с новой семьей в своем микроблоге, иногда получая от своих подписчиков комментарии с укором, ведь о старшей дочери Тарасов никак не упоминает.