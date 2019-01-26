Исхудавшая от переживаний Ксения Собчак напугала поклонников

Сегодня, 01:30 \\ Шоу-бизнес

Ксения Собчак напугала публику своим страшным видом. Поклонники отметили, что она сейчас не очень хорошо выглядит. Это они заметили на фотографии, которую Ксюша опубликовала в социальной сети Instagram, она решила поделиться с поклонниками известием о том, что улетела в Лондон отдыхать.

На фотоснимке знаменитость предстала в стильных джинсах, пиджаке болотного цвета и модных замшевых ботинках. Фолловеры же отметили неважный вид Ксении, которая заметно «схуднула». Появились комментарии типа «Что-то хуже стала выглядеть», «Какая худенькая», «Схуднула что-то сильно! Переживаешь развод?» и другие. Подписчики голосили наперебой. Фанаты предположили, что непростой период в жизни Ксении и в самом деле сказался на ее внешнем виде. Правда, сама знаменитость пока что никак не ответила на данного рода комментарии.

Также стоит отметить тот факт, что Виктория Боня решила немного поиздеваться над Ксенией Собчак. Она в процессе очередной перепалки заявила, что у Собчак скорее всего просто аллергия на красивых женщин, к тому же ей просто нечем заняться. Но при этом Боня заявила, что ей нет до Собчак никакого дела. Правда, судя по ее реакции, этого не скажешь.

Кроме того, Михаил Идов рассказал о страстном поцелуе с Ксенией Собчак. Об этом он рассказал в интервью Юрию Дудю. Он рассказал, что она его поцеловала во время церемонии вручения премии «Человек года» в категории «Писатель года». Идов отметил, что тогда очень сильно удивился.

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Автор - Алевтина Сергеева
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