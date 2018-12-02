Принц Уильям и Кейт Миддлтон неожиданно прилетели в Северную Ирландию

Несколько часов назад принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли с двухдневным визитом в Северную Ирландию, информация о котором до последнего момента держалась в секрете из соображений безопасности.

Не успели Меган Маркл и принц Гарри вернуться из трехдневной рабочей поездки в Марокко, как им на смену заступили Кейт и Уильям, неожиданно для всех прибывшие сегодня в Северную Ирландию, где они посетят города Белфаст, Ферман и Баллимину. Двухдневный тур Кембриджей будет посвящен поддержке ментального и физического здоровья местной молодежи, о чем красноречиво говорит достаточно плотный план мероприятий и список организаций, которые посетит королевская пара.

Визит начался с посещения в Белфасте домашнего стадиона национальной футбольной команды Ирландии Windsor Park, являющегося по совместительству домом Ирландской Футбольной Ассоциации (IFA), которая проводит несколько молодежных программ. Также принц Уильям и его супруга встретятся с менеджером сборной Северной Ирландии Майклом О'Ниллом и бывшим вратарем «Тоттенхэма» Пэтом Дженнингсом.

Позже, в Фермане герцогская чета познакомится с работой благотворительной организации Extern, а завершится их день снова в Белфасте - в концертном зале Empire Music Hall, где для высоких гостей организована вечеринка, куда приглашены молодые люди, реализовавшие в регионе важные проекты различной направленности.

Для своего неожиданного, но очень ожидаемого выхода герцогиня Кембриджская выбрала красное пальто от Carolina Herrera, которое она уже «выгуливала» во время тура в Канаду в 2016 году. Ее образ дополнили черные плотные колготы и ботильоны со шнуровкой на высоких каблуках в тон.

Сообщается, что информация о мини-туре держалась в секрете до последнего и о том, что королевская пара посетит Северную Ирландию, стало известно буквально за несколько минут до того, как их самолет приземлился в аэропорту Белфаста. Сумели сохранить тайну и организаторы поездки, и журналисты королевского пула, отправившиеся сопровождать пару в очередной командировке.