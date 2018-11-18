"В жизни Юлии Барановской появился мужчина": звезда опубликовала на своей странице интригующий снимок

Сегодня, 16:56 \\ Шоу-бизнес

33-летняя звезда шоу-бизнеса Юлия Барановская опубликовала на своей странице в социальной сети интригующий пост. На фотографии можно увидеть мужскую руку в перчатке, чем были очень взволнованы поклонники.

Барановская под фотоснимком оставила комментарий «"Любовь" в сильных мужских руках по-особенному смотрится». Это было единственным пояснением к фотографии.

Тут же поклонники засыпали Юлию Барановскую комментариями, ведь она пробудила в многочисленных пользователях любопытство. Пост уже собрал свыше шести тысяч оценок. Пользователи начали интересоваться «Почему так все загадочно?», другие просто констатировали факт- «интригующе», а третьи начали предполагать «Похожи на руки Кирилла Туриченко».

А недавно Юлия Барановская решила порадовать своих поклонников пикантным снимком. Знаменитость выложила в Сеть кадры с откровенной фотосессии, хотя достаточно редко балует поклонников такого рода фотографиями. Фолловеры начали нахваливать ее в комментариях, кто-то отметил, что «Юлия прекрасная женщина и является образцом преодоления проблем», очень многие оценили красоту знаменитости, на данной фотографии Юля получилась очень хорошо.

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Автор - Алевтина Сергеева
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