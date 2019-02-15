Помолвка Орландо Блума и Кэти Перри едва не сорвалась

Певица Кэти Перри на днях стала гостьей шоу Jimmy Kimmel Live!, где рассказала, как Орландо Блум сделал ей предложение. Получилось, по словам новоиспеченной невесты, романтично, весело, эпично, а иногда и немного страшно.

В этот понедельник Кэти Перри стала гостьей популярного шоу Jimmy Kimmel Live!, на котором ведущий Джимми Киммел наконец-то выпытал у певицы подробности того, как звезда «Пиратов Карибского моря» актер Орландо Блум сделал ей предложение руки и сердца. Кэти поделилась, что все произошло в День святого Валентина, и вечер начался с романтического ужина, после которого, как полагала Пэрри, они посетят художественную выставку. Однако ее предположения не оправдались, и вместо этого Блум привел ее на вертолетную площадку и предложил совершить воздушную прогулку. Уже в воздухе актер протянул своей избраннице письмо, где изложил все, что хотел сказать. Пока Перри читала его, Орландо судорожно пытался достать из кармана пиджака коробку с кольцом, которая зацепилась и никак не поддавалась. Пытаясь совладать с непокорной коробочкой, актер задел рукой бутылку шампанского, и она упала и разбилась.

Как призналась Кэти, она сидела, уткнувшись в письмо, и делала вид, что не замечает, как ее будущий жених сражается с непредвиденными обстоятельствами за их будущее счастье. Позже они приземлились в Лос-Анджелесе, где актер собрал всех друзей и родных своей невесты и в их присутствии сделал певице предложение руки и сердца, на которое она ответила «да».

Ведущего шоу также заинтересовало, принимала ли Кэти Перри участие в выборе дизайна кольца, на что она ответила, что просто высказала свои предпочтения. В итоге теперь на пальце исполнительницы сверкает помолвочное кольцо в виде цветка с фиолетовым бриллиантом, окруженным драгоценными камнями поменьше, которое обошлось Орландо Блуму в сумму от 4 до 5 миллионов долларов. Напомним, что впервые об отношениях Орландо Блума и Кэти Перри заговорили в 2016 году, однако через год появилась информация, что пара рассталась. Но уже в апреле прошлого года певицу и актера снова заметили вместе, а 14 февраля 2019 года они объявили о помолвке.