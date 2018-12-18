51-летняя актриса Анна Терехова поделилась в интервью, как тяжело ей дается жизнь с матерью, с которой из-за болезни уже не поговорить по душам.

Дочь больной Маргариты Тереховой скучает по материнским советам. Об этом актриса поведала в интервью. Как известно, 76-летняя народная артистка России страдает от болезни Альцгеймера. Анна Терехова признается, что ее знаменитая мать не встает с постели и почти не разговаривает.

Дочь Маргариты Тереховой скучает по материнским советам относительно всего, что беспокоит: будь то личная жизнь или творчество. Анна навещает мать ежедневно. Артистка делится трогательными моментами с больной матерью: когда Анна ложится рядом с ней, Терехова гладит дочь по волосам, как в детстве. Терехова-младшая признается, что раньше обижалась на мать по мелочам. Однако сегодня она жалеет, что не может извиниться за все. «Я и сейчас говорю, что бесконечно люблю её, уверена: мама меня слышит», - говорит дочь Тереховой в интервью «Караван историй».

К сожалению, болезнь Альцгеймера уже не вернет 76-летнюю Маргариту Терехову к прежней жизни. Дочь артистки сожалеет, что ее мать не успела осуществить свои карьерные планы и попробовать себя в режиссуре.

Дорогостоящее лечение или простое поддержание жизни Маргариты Тереховой обходится ее дочери в огромные деньги. Ранее Анна просила помощи у всей страны на телевидении, за что подверглась критике. Также, дочь Тереховой рассказывала о подробностях страшной болезни артистки.