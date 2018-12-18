Дочь больной Маргариты Тереховой скучает по материнским советам

Сегодня, 16:16 \\ Шоу-бизнес

51-летняя актриса Анна Терехова поделилась в интервью, как тяжело ей дается жизнь с матерью, с которой из-за болезни уже не поговорить по душам.

 Дочь больной Маргариты Тереховой скучает по материнским советам. Об этом актриса поведала в интервью. Как известно, 76-летняя народная артистка России страдает от болезни Альцгеймера. Анна Терехова признается, что ее знаменитая мать не встает с постели и почти не разговаривает.

Дочь Маргариты Тереховой скучает по материнским советам относительно всего, что беспокоит: будь то личная жизнь или творчество. Анна навещает мать ежедневно. Артистка делится трогательными моментами с больной матерью: когда Анна ложится рядом с ней, Терехова гладит дочь по волосам, как в детстве. Терехова-младшая признается, что раньше обижалась на мать по мелочам. Однако сегодня она жалеет, что не может извиниться за все. «Я и сейчас говорю, что бесконечно люблю её, уверена: мама меня слышит», - говорит дочь Тереховой в интервью «Караван историй».

 К сожалению, болезнь Альцгеймера уже не вернет 76-летнюю Маргариту Терехову к прежней жизни. Дочь артистки сожалеет, что ее мать не успела осуществить свои карьерные планы и попробовать себя в режиссуре.

Дорогостоящее лечение или простое поддержание жизни Маргариты Тереховой обходится ее дочери в огромные деньги. Ранее Анна просила помощи у всей страны на телевидении, за что подверглась критике. Также, дочь Тереховой рассказывала о подробностях страшной болезни артистки.

Поделиться новостью:
Автор - София Волкова
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ