"Я ем хлеб даже с макаронами!": Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что очень любит хлеб

Сегодня, 15:38 \\ Шоу-бизнес

Известная телеведущая призналась подписчикам, она настолько любит хлеб, что готова есть его со всем подряд. Она уверена, что ее пищевые привычки сформировались еще в детстве, когда по дороге домой половину буханки съедала.

 Лера Кудрявцева опубликовала серию фотографий, под которыми написала о своей главной страсти в еде. Оказалось, что телеведущая не может жить без хлеба: «Я ем хлеб даже с макаронами!» Однако звезда очень расстроилась, когда узнала, что он не такой уж и полезный для здоровья. Именно поэтому знаменитость решила, что нужно совмещать приятное с полезным, и решила попробовать перейти на немного другой состав в любимом изделии, чтобы беречь себя.

 Оказалось, что среди поклонников Леры также немало любителей хлеба. Многие фанаты согласились с ведущей в том, что действительно могут есть хлеб с чем угодно, некоторые даже называли очень экзотические сочетания: с фруктами, ягодами и даже просто так.

Лера Кудрявцева не единственная среди знаменитостей, которые очень любят хлеб. Напомним, ранее в своей любви к этому продукту признавался Станислав Садальский. Блогер даже вспомнил, как в детстве всегда откусывал корочку, когда шел домой. Интересно, но актер уверяет, что до сих пор сохранил эту привычку.

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Автор - Евгения Чернобаб
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