"Я ем хлеб даже с макаронами!": Лера Кудрявцева призналась поклонникам, что очень любит хлеб

Известная телеведущая призналась подписчикам, она настолько любит хлеб, что готова есть его со всем подряд. Она уверена, что ее пищевые привычки сформировались еще в детстве, когда по дороге домой половину буханки съедала.

Лера Кудрявцева опубликовала серию фотографий, под которыми написала о своей главной страсти в еде. Оказалось, что телеведущая не может жить без хлеба: «Я ем хлеб даже с макаронами!» Однако звезда очень расстроилась, когда узнала, что он не такой уж и полезный для здоровья. Именно поэтому знаменитость решила, что нужно совмещать приятное с полезным, и решила попробовать перейти на немного другой состав в любимом изделии, чтобы беречь себя.

Оказалось, что среди поклонников Леры также немало любителей хлеба. Многие фанаты согласились с ведущей в том, что действительно могут есть хлеб с чем угодно, некоторые даже называли очень экзотические сочетания: с фруктами, ягодами и даже просто так.

Лера Кудрявцева не единственная среди знаменитостей, которые очень любят хлеб. Напомним, ранее в своей любви к этому продукту признавался Станислав Садальский. Блогер даже вспомнил, как в детстве всегда откусывал корочку, когда шел домой. Интересно, но актер уверяет, что до сих пор сохранил эту привычку.