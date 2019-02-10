Дарья Мельникова оголила живот на видео и рассказала о своей послеродовой проблеме

Звезда популярного сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова поделилась с поклонниками проблемой, с которой она столкнулась после очередных родов. Она открыто показывает поклонникам, как выглядит ее фигура, и делится своими переживаниями.

Недавно в Сети появилось видео, на котором звезда шоу-бизнеса показывает на своем личном примере, как именно выглядит диастаз, диагноз, который ставят очень многим рожавшим девушкам. Правда, не каждая готова открыто это признать. Дарья же не стала об этом молчать, нашла специалиста, который подробно объяснил, как можно самостоятельно диагностировать диастаз. Также актриса узнала о том, как с ним самостоятельно бороться.

На видео она оголила свой живот и под руководством инструктора Марии Хавкиной провела диагностику. Да и в целом Дарья Мельникова не боится показаться перед публикой в своем естественном виде. Например, Даша часто позирует на снимках в Сети без макияжа и не пользуется фотошопом. А недавно так вообще завела «мамский» блог. Там обсуждаются все вопросы, которые касаются материнства.

Также стоит отметить тот факт, что недавно Дарья Мельникова рассказала, каким папой является Артур Смольянинов. Она сделала акцент на том, что с первым ребенком у мужа даже лучше получалось за ним ухаживать. Возможно, на его отношение к детям повлияло и то, что он присутствовал на обоих родах. Артур очень сильно любит сыновей и проводит с ними огромное количество времени.