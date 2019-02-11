"Деревенский домик для Бузовой": певица получила предложение от своего поклонника переехать в село

Ольга Бузова получила заманчивое предложение, у нее появилась возможность стать сельским жителем. Блогер из республики Коми предложил певице переехать в его частный, деревенский дом. Молодой человек по имени Константин Басков настроен весьма серьезно, впервые признался в своих чувствах певице он на одном из концертов Ольги Бузовой, который проходил в Сыктывкаре. Мужчина сделал акцент на том, что сделает все, чтобы быть избранником звезды "Дома-2".

Правда, звезда шоу-бизнеса отказалась переезжать в частный дом блогера, а вот кольцо за 46 тысяч рублей взяла и периодически показывает на пальце. На данный момент остается неизвестным, как закончатся ухаживания молодого человека, но ювелирным изделием он ее все-таки заинтересовал. Да и сам Константин не сдается, мотивируя себя тем, что «дальше будет только лучше». К слову сказать, Константин Басков зарабатывает на жизнь проведением свадеб и за один вечер получается всего 30-40 тысяч. И его похоже не волнует, что сама Бузова зарабатывает в разы больше. Но может быть, именно это и привлекло внимание блогера из Коми.

Стоит отметить тот факт, что Басков давно намеревался поговорить с Бузовой, потому что она ему нравится. Он сделал акцент на том, что не является фанатом Ольги Бузовой и не пытается «пропиариться» как многие думают.

Кроме того, Ольга Бузова расстроилась из-за того, что не смогла поймать букет невесты на свадьбе Доминика Джокера. Певица посчитала, что ее шансом является именно этот букет, но она его упустила. Правда, это было не единственное, чем Бузова шокировала гостей. Звезда шоу-бизнеса, поздравляя молодоженов, вспомнила, что в этом ресторане тоже когда-то выходила замуж, но брак оказался неудачным. К тому же наряд Бузовой тоже произвел фурор.

Но, несмотря на все трудности в личной жизни, Оля не бросает свою карьеру. На этот раз она решила записать новый трек, компанию ей составит Леша Свик. Это может стать совершенной неожиданностью для подписчиков звезд, поскольку звезды пою в совершенно разных жанрах.