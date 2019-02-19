"Фитоняшка": Виктория Лопырева показала подтянуту фигуру через две недели после родов

Сегодня, 10:53 \\ Шоу-бизнес

Модель Виктория Лопырёва показала сногсшибательную фигуру через две недели после родов. Она выглядит так, словно ничего и не было, а она не прекращала даже на время модельную карьеру. Лопырёва призналась, что по прошествии такого короткого времени ей удалось вернуться в её прежний вес.

Правда, сама Виктория не слишком довольна своим внешним видом и считает недостаточными усилия, которые были приложены. Она поделилась своими чувствами, говоря о том, что малышу всего две недели, а она уже представить не может, как они раньше жили без него. Но время идёт, и модель намерена начать заниматься спортом, да и активный образ жизни вернуть.

Хотя и раньше она не особо дружила со спортом, но теперь решила погрузиться в него с головой. Секрет её стройной фигуры заключается в рационе питания модели, к которому она вернулась после родов. Хотя во время беременности Лопырёва баловала себя и пиццей, и калорийными десертами, и даже пельменями. Но пользователи усмотрели неумелое использование фотошопа и сказали звезде об этом в насмешливой форме. Данный факт она отрицать не стала и призналась, что скоро все в реальности изменится, и предложила просто наслаждаться ярким снимком.

Также стоит отметить тот факт, что Викторию Лопырёву осудили за невнимание к новорожденному сыну. Причиной послужило то, что модель постоянно в своем Instagram-аккаунте выкладывает фотографии, на которых нет малыша. Комментаторы отметили, что пока она тут развлекается и красуется на камеру, двухнедельный малыш остается один, а ему нужно внимание матери. Лопырёва отметила, что ребенок находится рядом, а показывать его «таким злыдням» она не намерена.

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Автор - Алевтина Сергеева
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