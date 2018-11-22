На концерте Лолиты произошел конфуз

Сегодня, 09:15 \\ Шоу-бизнес

Во время выступления в Ташкенте Лолите Милявской пришлось развлекать толпу смешными историями и разговорами.

 

Лолита Милявская известная певица, которая на своих концертах собирает тысячи людей, всеми любимая исполнительница эстрады и имеющая аккаунт в социальной сети Instagram, на который подписано около 2 миллионов поклонников.

В с воем аккаунте певица поделилась записью, где рассказала о произошедшем конфузе во время выступления. В первых строчка Лолита благодарит своих фанатов за их позитивный настрой, отдачу, а также за подарки, которые они преподнесли ей. После исполнительница рассказала, что во время выступления у нее отключился микрофонов на 10 минут и ей пришлось развлекать публику разговорами и смешными историями.

Лолита объяснила по каким техническим причинам произошла данная ситуация.

«Оказалось, что рядом дворец президента и он выезжал после работы. Частота его службы охраны, совпала с частотой передатчика нашего микрофона», - поделилась с подписчиками певица.

Лолита отметила, что ей пришлось сильно понервничать из-за случившегося.

Однако фанаты не стали уделять большое внимание произошедшему и поддержали артистку в комментариях.

«Лолита, спасибо за концерт. Я была там. Вы-чудо!!!», - написала одна из подписчиц.

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