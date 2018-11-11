Принц Уильям не станет крестным отцом ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Старший брат принца Гарри герцог Кембриджский Уильям не станет крестным отцом своего племянника и племянницы. И виной этому не предписываемая сыновьям принцессы Дианы вражда, а многовековые традиции.

До появления на свет очередного члена британской королевской семьи остались считанные месяцы, и пока букмекерские конторы принимают ставки на пол и имя будущего малыша, журналисты задались вопросом, кто станет крестным отцом или матерью первенца Гарри и Меган. Известно, что британские роялити очень часто «дарят» своему ребенку несколько крестных мам и пап. Так случилось со всеми тремя наследниками принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Их старший сын принц Джоржд имеет семь крестных родителей, принцесса Шарлотта – пять, а принц Луи – шесть. Примечательно, что среди них нет братьев или сестер Кейт или Уильяма, а только их близкие друзья. И дело тут вовсе не в семейной вражде, а в древней традиции, согласно которой в королевской семье не принято назначать крестными братьев или сестер, да и вообще любых близких родственников.

К слову, будущий отец принц Гарри также не крестил ни одного из малышей Кембриджей, а просто присутствовал на церемонии в качестве почетного гостя и счастливого дяди. По словам принца Уильяма, это не мешает его брату прекрасно ладить с племянниками и заботиться о них.

Отметим, что список крестных первенца Гарри и Меган может удивить, ведь всем известна близкая дружба герцогини с такими звездами как Серена Уильямс, Приянка Чопра и Амаль Клуни. Не исключено, что Меган захочет поручить одной из них ответственную роль стать «второй мамой» своего малыша.