Алена Рапунцель опровергла информацию о том, что она получила за рождение ребенка от руководства "Дома-2" три миллиона рублей

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель назвала ложью слухи о том, что за роды на проекте ей заплатили три миллиона рублей. В скором времени молодая мама планирует вернуться на телестройку и все-таки найти свою любовь.

Одна из самых ярких, но в то же время спокойных и рассудительных участниц реалити шоу «Дом-2» Алена Рапунцель седьмого февраля стала мамой, подарив своему бывшему жениху Илье Яббарову сына. Через пять дней молодая мама выписалась из родильного дома, и теперь наслаждается материнством в декретном отпуске, планируя в будущем вернуться на проект. Имя ребенка Алена пока не сообщила, однако, по словам Ильи Яббарова, имя красивое, и он рад, что Рапунцель-младшая именно так назвала его сына.

Недавно в интервью Алена развеяла все слухи по поводу того, что за факт родов на проекте ей якобы заплатили три миллиона рублей. Девушка заявила, что это ложь, и удивилась, что эту информацию кто-то воспринял всерьез. Она думала, что в эту «глупость поверили только самые глупые и отшибленные». Также Алена прокомментировала и непростые отношения с Ильей Яббаровым, который бросил беременную Рапунцель, и на ее глазах начал строить любовь с Маргаритой Ларченко. Буйство эмоций и обид угасло, и сейчас Алена спокойно говорит о том, что чувств у них уже нет, планы и пути по жизни разные и единственное, что их объединяет – это сын.

Отметим, что тема заработка на «Доме-2» интересует зрителей уже давно. Не секрет, что зарплата самых рейтинговых участником может достигать нескольких сотен рублей в месяц, плюс они получают процент от рекламы в Instagram. К примеру, старшая сестра Алены Ольга Рапунцель зарабатывает в месяц порядка 150 тысяч рублей, живя при этом на всем готовом. А Марина Африкантова, поговаривают, имеет оклад 250 тысяч рублей. Однако такие «золотые горы» сначала нужно заслужить, ведь новеньким участникам начинают платить минимальную зарплату 30-40 тысяч рублей только после того, как они сумеют продержаться под камерами три месяца.