Счастливы вместе: Анджелина Джоли в Нью-Йорке сводила в кино всех шестерых детей

Сегодня, 16:14 \\ Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публике в компании всех своих шестерых наследников. Актриса попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, где она с детьми сходила на фильм «Мальчик, который обуздал ветер».

Анджелина Джоли достаточно часто попадает в объективы уличных фотографов вместе со своими детьми. Однако чаще всего она выходит в свет в окружении одного или двух наследников. В этот рад оскароносная актриса решила устроить культурный выход сразу всем шестерым детям и привезла их на выходные из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где вся большая компания посетила специальный показ фильма «Мальчик, который обуздал вечер». 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние двойняшки Вивьен и Нокс увидели на экранах историю чернокожего подростка Камквамбе, помогающего жителям бедной деревни для спасения от голода построить ветряную мельницу, руководствуясь лишь рисунками, найденными в библиотеке. Видимо, звездная мама захотела напомнить своим наследникам о том, что мир бывает разным и многие их сверстники живут очень трудно. Известно, что после киносеанса Анджелина с детьми попробовала свои силы в квесте Hoodwinked Escape Room.

Напомним, что трое детей актрисы являются приемными. Мэддокс был усыновлен в Камбодже, Пакс во Вьетнаме, а Захара в Эфиопии. После развода с Брэдом Питтом Джоли настаивала на единоличной опеке над детьми, однако позже звездным родителям в ходе бесчисленных судебных разбирательств все-таки удалось договориться об опеке 50 на 50, и подросткам даже разрешил оставаться у отца с ночевкой, однако только под присмотром социального работника.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Королевское возмездие: сын принцессы Дианы отберет корону ради мести за убитую мать

 Уильям сделал принцессе Диане душераздирающее обещание за год до того, как его мать была убита в Париже.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Виктория Боня ответила на травлю Ксении Собчак о "роскошной жизни"

 Вражда между бывшими коллегами из скандального шоу "Дом-2" длится уже несколько лет. При...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ