Счастливы вместе: Анджелина Джоли в Нью-Йорке сводила в кино всех шестерых детей

Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на публике в компании всех своих шестерых наследников. Актриса попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, где она с детьми сходила на фильм «Мальчик, который обуздал ветер».

Анджелина Джоли достаточно часто попадает в объективы уличных фотографов вместе со своими детьми. Однако чаще всего она выходит в свет в окружении одного или двух наследников. В этот рад оскароносная актриса решила устроить культурный выход сразу всем шестерым детям и привезла их на выходные из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, где вся большая компания посетила специальный показ фильма «Мальчик, который обуздал вечер». 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 12-летняя Шайло и 10-летние двойняшки Вивьен и Нокс увидели на экранах историю чернокожего подростка Камквамбе, помогающего жителям бедной деревни для спасения от голода построить ветряную мельницу, руководствуясь лишь рисунками, найденными в библиотеке. Видимо, звездная мама захотела напомнить своим наследникам о том, что мир бывает разным и многие их сверстники живут очень трудно. Известно, что после киносеанса Анджелина с детьми попробовала свои силы в квесте Hoodwinked Escape Room.

Напомним, что трое детей актрисы являются приемными. Мэддокс был усыновлен в Камбодже, Пакс во Вьетнаме, а Захара в Эфиопии. После развода с Брэдом Питтом Джоли настаивала на единоличной опеке над детьми, однако позже звездным родителям в ходе бесчисленных судебных разбирательств все-таки удалось договориться об опеке 50 на 50, и подросткам даже разрешил оставаться у отца с ночевкой, однако только под присмотром социального работника.