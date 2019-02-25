Конец 8-летней вражды: Леди Гага помирилась с Мадонной на "Оскаре" после длительного конфликта

Коллеги по сцене, наконец, оставили все свои разногласия в прошлом. Местные СМИ уверяют, что после церемонии вручения премии «Оскар» Леди Гага даже посетила вечеринку Мадонны.

На торжественной церемонии Леди Гага стала обладательницей заветной статуэтки за «лучшую песню» в фильме «Звезда родилась», где она также исполнила одну из главных ролей. Оказалось, что из-за этой картины между певицами и произошел конфликт. Во многих интервью, которые Гага давала журналистам, она повторяла одну фразу: «В комнате будет 100 человек, 99 из которых не будут верить в тебя. Но один сможет изменить твою жизнь, если будет верить».

Общественность активно обсуждала высказывание певицы. Многие заявляли, что фраза избитая, и употреблять ее постоянно не стоит. Некоторые даже высмеивали знаменитость. Мадонна же, в свою очередь, вообще посчитала, что здесь попахивает плагиатом. Она вспомнила, что почти 40 лет назад давала интервью, в котором сказала очень похожую фразу: «Из 100 человек в комнате 99 скажут, что им нравится. Я буду помнить только того, кто высказал недовольство».

После этого Мадонна заявила, что Леди Гага просто изменила ее собственные слова. Кроме того, певица утверждала, что младшая коллега всегда на нее равнялась. Из-за этого между певицами много лет существовали разногласия. Хотя открытого конфликта никогда не было. Более того, Стефани никогда не отрицала, что Мадонна оказала на нее очень большое влияние.

Конец 8-летней вражды положила премия «Оскар». После длительного конфликта звезды смогли устранить все свои недовольства друг к другу. В сети Мадонна даже опубликовала их совместное фото, которое было сделано на вечеринке, состоявшейся после награждения артистов. Певицы помирились, чему очень рады их преданные поклонники.