"День обжоры": Виктория Дайнеко объяснила фанатам, почему не смогла выйти из дома

Певица призналась своим поклонникам, как провела выходной. Оказалось, она не смогла даже выйти из дома. В результате из воскресенья получился "день обжоры".

Дайнеко опубликовала в своем профиле социальной сети Instagram небольшой ролик, где она с аппетитом ест булочку, находясь в общественном месте. Однако Виктория и дома любит устроить себе праздник живота. Под постом она рассказала, что на воскресенье был запланирован поход в гости в баню. А в результате не получилось даже выйти из дома.

По словам певицы, сначала она занялась уборкой, а после приступила к готовке, и в этот момент что-то пошло не так. Потому что за лазаньей, последовали блины, а потом сырники. Так и пролетел весь день. Однако Дайнеко не расстроилась. Она призналась, что лазанью готовила первый раз в жизни, но она получилась очень даже неплохо. Не совсем удались слои, которые, как рекомендует Виктория, следует варить до запекания, не обращая внимания на то, что написано на упаковке. Однако эта маленькая неудача окупилась «космической начинкой». Артистка заявила, что здесь смогла проявить фантазию, поэтому никакому рецепту не следовала, а добавила только то, что «приглянулось».

Поклонники остались довольно и видео, и историей под ним. Подписчики обратили внимание, что очень любят певицу за ее естественность и непосредственность. Она не пытается поставить себя выше других несмотря на популярность: «Люблю тебя. За то, что есть. Простая и весёлая. Любим тебя всей семьей». Многие фанаты поделились с Викторией своими секретами приготовления лазаньи, а некоторые даже пригласили Дайнеко к себе, раз уж поход в баню не удался.