Звезда «Дома-2» Виктория Романец стала крестной сына своей близкой подруги

Бывшая участница скандального телепроекта приняла участие в обряде крещения и стала крестной мамой сына своей близкой подруги Валерии. Новостями о радостном событии Виктория поделилась в Instagram.

Виктория Романец, которая будучи на телепроекте «Дом-2» почти 1,5 года строила отношения с Андреем Черкасовым и даже чуть не вышла за него замуж, в 2016 году покинула шоу и позже нашла личное счастье в лице Антона Гусева. Сейчас девушка активно ведет аккаунт в Instagram и регулярно делится с подписчиками подробностями своей жизни. На днях Виктория опубликовала фото, на котором она запечатлена с покрытой платком головой в храме, держа в руках восковые свечи. В подписи к публикации Романец рассказала, что она стала крестной мамой сына своей давней подруги Валерии, с которой звезда дружит уже почти 16 лет. Известно, что крестного сына Виктории зовут Иван.

Фанаты Виктории Романец принялись поздравлять ее с таким радостным и ответственным событием в жизни и пожелали малышу здоровья и всего самого наилучшего.

Напомним, что недавно не с лучшей стороны отличился супруг Виктории бизнесмен и спортсмен Антон Гусев, который в Instagram перепутал праздники День защитника Отечества и День Победы, поблагодарив 23 февраля дедов и прадедов за Победу и за мирное небо над головой. Позже мужчина подправил публикацию и ограничил возможность ее комментирования.