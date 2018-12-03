Супруга Игоря Николаева намекнула, что все это время была несчастна

Такой вывод сделали поклонники, после того как Юлия Проскурякова опубликовала в личном профиле Instagram стихотворение, которое сочинила сама.

Накануне известная 36-летняя российская исполнительница, она же супруга 59-летнего певца и композитора Игоря Николаева приняла участие в рекламной фотосессии, а после решила показать поклонникам один из получившихся кадров. На нем она запечатлена сидящая у большого окна и облаченная в простую белую рубашку, облегающие черные штаны и того же цвета ботинки, украшенные круглыми пряжками.

Некоторые поклонники обратили внимание на то, что для фотосессии Проскурякова выбрала совсем неброский макияж, сделав акцент на скулах, а другие стали обсуждать значение подписи, которую она оставила к фото. "В мой Дом стучится Счастье... Открываю! Боясь его спугнуть, на цыпочках иду!" (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены), - написала она.

По мнению некоторых подписчиков, с помощью короткого стиха знаменитость намекнула, что все это время была несчастна, не уточняя, что именно они имели ввиду. "Разве только стучится?", - вопрошали они, продолжая, - "Типа до этого жила несчастной". Однако не все из них были настроены столь категорично.

"Юлечка, вы счастье и есть!!!! Любуюсь вашей парой!!! У нас с мужем теперь так же, любовь ещё сильнее после рождения ребенка", "Если женщина сочиняет стихи о любви, то она счастлива! Юленька, желаю Вам пронести ее всю жизнь!)", - высказали фанаты свои пожелания.