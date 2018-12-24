Шоу не для всех: простых россиян лишили возможности посмотреть юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В апреле этого года в Кремлевском дворце Алла Пугачева даст большой сольный концерт в честь своего 70-летия. Однако шоу не будет записано на видео и позже показано по телевидению, как было обещано ранее.

Одна из самых любимых и уважаемых исполнительниц отечественного шоу-бизнеса Алла Пугачева 15 апреля, после почти 10-летего перерыва даст сольный концерт, приуроченный к ее 70-летнему юбилею. О том, что шоу под названием «Алла Пугачева P.S» быть, Примадонна сообщила в своем Instagram еще в декабре прошлого года. Через несколько дней стартовала продажа билетов, и уже через несколько часов все было раскуплено. Правда основная часть билетов попала в руки перекупщиков, которые взвинтили и без того высокие цены в несколько раз.

Позже расстроенные и не очень состоятельные фанаты творчества Пугачевой были обрадованы меткой «концерт-съемка», появившемся на сайте Кремля. Это означало, что шоу «Алла Пугачева P.S» будут записывать на видео и позже покажут по телевидению. Однако позже надежда увидеть концерт пропала вместе со значком также неожиданно, как и появилась. Обнадеженные зрители, которые ожидали, что первое после долгого молчания шоу Аллы Борисовны будет снято и показано по ТВ, как это произошло в 1998 году с концертом под названием «Избранное», а в 2009 для истории были записаны «Сны о любви», обратились за пояснениями к директору Аллы Борисовны Елене Чупраковой. Женщина сообщила, что телетрансляции не будет, и больше не стала вдаваться ни в какие подробности.

Похоже, теперь у россиян точно не осталось никаких шансов увидеть юбилейное шоу Аллы Пугачевой, ведь купить билеты по ценам 70 тысяч рублей за первый ряд партера (260 - у перекупщиков) позволить себе смогут немногие. Даже телеведущая Ксения Бородина, которая считается достаточно обеспеченной дамой и покупает в дом ковры за миллион рублей, возмутилась в Instagram ценой за билет в 10 ряд за 150 тысяч рублей и выразила откровенное непонимание, на кого рассчитаны эти цены.