"Вот что значит спорт!": Татьяна Навка рассказала, что стоит за отличным результатом

Известная спортсменка поделилась с поклонниками небольшим роликом своей спортивной тренировки. Фанаты восхитились упорством Навки и заявили, что только так можно добиться хороших показателей.

Татьяна Навка в своем профиле социальной сети Inatagram призналась поклонникам, что на самом деле стоит за отличным результатом не только в спорте, но и в любой сфере жизни. По ее словам, только труд и упорство могут помочь в достижении цели. Под опубликованным видео спортсменка указала: «Нелегкий процесс достижения цели. За отличным результатом всегда стоит труд и целый путь из проб и ошибок; моментов, когда ты готов взлететь и когда опускаются руки. Но сила духа и упорство должны побеждать!»

На ролике видно, как Татьяне тяжело дается элемент, который она пытается выполнить. На кадре можно заметить, что у женщины есть как удачные попытки, так и не очень. Однако это не останавливает спортсменку, она продолжает двигаться вперед. На это также обратили внимание и фанаты Навки, которые пришли в восторг от упорства кумира: «Умничка какая», «Это большой труд!!», «Стремление к совершенству достойно вознаграждения», «В силе духа и упорство нет тебе равных!», «Вот что значит спорт!»

Накануне Татьяна Навка опубликовала серию фотографий и небольшой ролик, где она купается в ледяной проруби. Спорт приучил женщину не бояться трудностей и закалять себя и свой организм, чем она и занимается, заслуживая все большее уважение фанатов.