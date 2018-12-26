Семенович отметит свое 39-летие в теплых краях

Певица на этой неделе отправится на моря, где и встретит свой день рождения.

В то время как Ольга Бузова и другие звезды шоу-бизнеса нежились на теплых мальдивских пляжах во время зимних каникул, Анна Семенович провела свой активный отдых на горнолыжном курорте. Однако весенние каникулы она решила встретить в теплых краях.

В своей новой публикации в Instagram певица поделилась с подписчиками планами на будущее. В Ближайшее время Анна планирует отправиться на море, где она и отметит свой 39 день рождения. Семенович в предвкушении отдыха уже во всю примеряет летние наряды. На новом фото она запечатлена в платье голубого цвета, которое украшено цветочными узорами. В качестве головного убора певица выбрала стильную бежевую шляпу.

Также Анна рассказала, что после возвращения с отдыха она приступит к съемке нового клипа на композицию «Хочешь». Семенович заинтриговала поклонников, сообщив, что их ждет огромный сюрприз.

Фанаты певицы восхитились ее красотой, заметив, что ей к лицу этот летний образ. Подписчики пожелали Анне удачного отдыха.