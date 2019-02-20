"Мультики удаляю!": Бородина призналась, на что ей приходится идти в отношениях с дочерью

Известная телеведущая призналась, что иногда дети ее слушают, поэтому, чтобы добиться своего, обратить внимание ребенка на себя, она предпринимает специальные меры.

Ксения Бородина рассказала, что у ее дочерей, как и у многих других, не всегда удается добиться послушания или реакции с первой просьбы. Но оказалось, у знаменитости есть свой способ действенный и безотказный. По словам телеведущей, реакция моментальная. Бородина опубликовала фотографию своей младшей дочки, под которой указала: «Говорю, Теона, повернись, сделаю фотографию красивую, она даже бровью не дёрнула))) тут я кричу, всё, все мультики удаляю – реакция моментальная».

Знаменитости стало интересно, на что идут ее подписчики в отношениях с детьми, чтобы добиться своего. Дискуссия оказалась интересна очень многим. Фанаты принялись активно рассказывать истории из своего личного опыта, вспоминать, что делали их родители, чтобы дети слушались, а также приводить в пример своих друзей и знакомых.

Многие поклонники отметили, что вообще редко дают своим детям в руки гаджеты: «Потому что зависимость у них. И то на планшете только азбука, рисование и гонки». Некоторые пользователи отмечали, что стараются добиваться своего в игровой форме и ни в коем случае не проявлять шантаж. Подписчики также отмечали, что, поскольку сейчас почти в каждой семье есть смартфоны и планшеты, то очень эффективно использовать их. «Планшет в огонь брошу. Моментально срабатывает», - признается один из пользователей.

Известно, что Ксения Бородина в настоящее время находится вместе с семьей на отдыхе в Таиланде. Телеведущая, муж и их дети предпочитают не только загорать на пляже, но иногда выбирают и активный отдых. Так, накануне семейство ходило на экскурсию в гости к слонам.