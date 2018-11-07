Кержакова разыскивают судебные приставы за огромный долг по алиментам

В реестре службы судебных приставов числится долг футболиста по выплате алиментов ребенку от первого брака.

Александр Кержаков в свое время стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Однако после завершения футбольной карьеры его имя продолжило попадать в заголовки новостей. Однако зачастую эти новости были негативного характера. В биографии Александра числятся отношения с Екатериной Сафроновой и брак с Миланой Тюльпановой. После разрыва отношений с Сафроновой футболист лишил ее через суд прав на воспитание их совместного ребенка. Брак с Миланой тоже не увенчался успехом был окутан массой скандалов. Однако у Кержакова был еще и первый брак, в котором у него родилась дочь. Именно ей он задолжал огромную сумму.

В 2005 году футболист женился на Марии Головой, которая родила ему дочь Дарью в том же году. В 2010 году пара рассталась. В реестре Федеральной службы судебных приставов на имя Александра Кержакова зарегистрирован долг по выплате алиментов в размере 13 478 434 рублей.

Такой огромный долг может стать для Александра причиной запрета на посещения заграницы.

Мария Голова не смогла дать ответ на вопрос подавала ли она заявление на взыскание долга. Она лишь сказала, что бывший супруг платит ей алименты.

Сам Кержаков пока не прокомментировал данную ситуацию.