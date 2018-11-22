Бари Алибасов рассказал о состоянии попавшей в реанимацию Лидии Федосеевой-Шукшиной

Сегодня, 12:50 \\ Шоу-бизнес

Продюсер и музыкант Бари Алибасов прокомментировал информацию об остром инфаркте своей супруги актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной и рассказал о ее самочувствии.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на 24 февраля была экстренно госпитализирована с острыми болями в груди и подозрением на инфаркт. 80-летнюю супругу продюсера группы «На-на» Бари Алибасова поместили в реанимацию. Однако позже Алибасов выступил с официальными пояснениями и рассказал, что на самом деле никакого инфаркта не было, просто у его жены поднялось давление, и медики приняли решение наблюдать за состоянием уже немолодой женщины в больнице. Сейчас, как утверждает Бари Каримович, состояние Федосеевой-Шукшиной стабилизировалось, и она чувствует себя «нормально», однако для профилактики она еще сутки проведет в госпитале. А уже в субботу пара вылетает в Испанию на фестиваль.

Напомним, что не так давно актриса признавалась, что на фоне постоянного стресса ее здоровье сильно пошатнулось. Причиной для бесконечных переживаний послужила реакция ее детей и внуков на ее брак с Бари Алибасовым, и бесконечные скандалы на этой почве. Также с 2016 года тянется имущественный спор Лидии Николаевны с ее дочерью Ольгой. Родственницы никак не могут поделить элитную недвижимость в Санкт-Петербурге и регулярно выясняют отношения на ток-шоу, втянув в конфликт Марию Шукшину и ее дочь Анну Трегубенко.

Отметим, что 71-летний Бари Каримович и 80-летняя летняя Лидия Федосеева-Шукшина поженились в ноябре прошлого года в одном из столичных ЗАГСов после 20 лет совместной жизни.

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Автор - Анна Андреева
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