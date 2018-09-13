Сердце не выдержало: Отец Жанны Фриске перенес серьезную операцию

Владимира Фриске сильно подкосила смерть его дочери Жанны Фриске. Мужчине пришлось перенести не только потерю дочери, но и многочисленные скандалы, которые связаны с Русфондом и спорами из-за наследства и внука Платона, который живет с Дмитрием Шепелевым.

Отец Жанны Фриске перенес серьезную операцию. Сердце мужчины не выдержало постоянных потрясений. Скандалы с Дмитрием Шепелевым, попытки поделить наследство и невозможность видеться с внуком стали серьезной причиной для проблем со здоровьем Владимира Фриске.

Операцию на сердце отцу Жанны Фриске сделали несколько дней назад, его уже выписали из больницы. Врачи советуют мужчине соблюдать постельный режим и находиться в полном покое. По словам Владимира Фриске, операцию он перенес нормально. Шунтирование ему делали не в первый раз. Сейчас отец умершей певицы боится загадывать на будущее, так как сердцем у него уже давно все не так хорошо. Вчера Владимиру Фриске снова стало плохо, теперь ему нужно опять ехать к врачам.

После операции у отца Жанны Фриске осталось несколько швов. Наружный шов уже почти затянулся, а вот внутренний зарастет не так быстро. Для этого понадобится ждать 2 или 3 месяца.

Владимир Фриске не раз попадал в больницу. Его здоровье сильно ухудшилось после смерти дочери. Помимо этого, скандалы с Русфондом и Дмитрием Шепелевым доводили мужчину до нервных срывов. У него часто болело сердце, а теперь оно снова не выдержало напряжения и дало сбой. По данным СМИ, отцу Жанны Фриске понадобится серьезная реабилитация.