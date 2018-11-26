«Невиданная щедрость»: 23 февраля закончилось, и Рапунцель озвучила список подарков на 8 марта.

Участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель уже постепенно начала составлять список подарков на 8 марта.

Звездная мама скандального проекта опять удивляет всех своим поведением. В паре с Дмитрием Дмитренко скандалы не перестают утихать, а проблемы и запросы жены растут все больше и больше. Ольга недавно обвинила мужа в жадности, она аргументировала это тем, что супруг не хочет дарить ей дорогостоящий телефон. С истерикой на студии Рапунцель выпрашивала подарок, а вот Дмитрий прикрылся тем, что откладывает на покупку квартиры. Закончить конфликт ведущие решили мирно и подарили Ольге профессиональный фотоаппарат.

«Я подарю дорогой телефон тогда, когда посчитаю», - сказал Дмитрий.

В честь Дня защитника Отечества Ольга устроила мужу настоящий праздник. Рапунцель в качестве подарка Дмитрию Дмитренко преподнесла воздушный шарик, но и позвала в его домой, где накормила сытным супов. Ольга посчитала, что она очень достойно поздравила мужа и вспомнила про наступающий женский праздник, а также о своих желаниях. В честь наступающего 8 марта Ольга принялась составлять список подарков, которые она хочет получить, а также указала подарок Василисе.

Среди них – телефон за 75 тысяч рублей и планшет для доченьки Василисы, чтобы она смогла смотреть свои мультики, пока мама занята домашними хлопотами.

Дмитрий никаким образом пока не отреагировал на пожелания супруги, а вот поклонники опять выразили свои негативные мнения и множество других комментариев в Instagram. Публика попыталась призвать Дмитренко не поддаваться супруге и не баловать ее дорогостоящими подарками. Некоторые сказали, чтобы Дмитрий ставил свою супругу на место, когда она начнет выставлять подобные запросы.

«Надеюсь, Дима не помер от счастья? Аттракцион «невиданная щедрость. Шарик ему подарила», - возмутился один из поклонников в Instagram.