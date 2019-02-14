«Любимый оценил»: Анастасия Волочкова кардинально решила сменить имидж

Сегодня, 04:35 \\ Шоу-бизнес

Известная балерина не перестает удивлять своих поклонников. Совсем недавно в сети обсуждали «гостеприимную» Анастасию, а уже вчера – новый имидж.

 

Балерина решила распрощаться со своими длинными волосами. В своем Instagram Анастасия поделилась фотографией, на которой она с короткой стрижкой и рассказала подписчикам, что такой сменой имиджа собралась удивить своего возлюбленного.

«В честь праздника я решила поменять образ. Любимы оценил», - поделилась Волочкова. Новый образ бойфренду понравился, а вот мнение поклонников неизвестно, балерина закрыла доступ к комментариям из-за множества негативных высказываний в свой адрес.

Экспериментировать Волочкова любит и часто кардинально меняет свою внешность. Раньше она наращивала волосы по советам стилистов, но со временем у балерины появились проблемы. Однако Настя решила снять наращенные пряди и самостоятельно отрастить свои.

Внимательная публика оценила не только фотографии с новым образом Насти, которые разлетелись по сети, но и заметила камеры в доме. Даже подаренная игрушка не осталась без внимания, в глазах можно увидеть блик от камеры. Поклонники уверены, что возлюбленный решил таким способом проверить свою невесту.

Напомним, что Волчкова начала готовиться к свадьбе и уже выбрала свадебное платье. Своего жениха Настя тщательно скрывает и пока не собирается знакомить его с публикой. Многие в сети твердят, что история со свадьбой не больше, чем просто пиар.

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