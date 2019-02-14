СМИ: Актриса Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом

Сегодня, 04:20 \\ Шоу-бизнес

Советскую и российскую 80-летнюю актрису Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали с острым инфарктом в Москве.

Как сообщает «Пятый канал», резкое ухудшение самочувствия народная артистка РСФСР ощутила в минувшее воскресенье, 24 февраля. Всё произошло вечером. По информации телеканала, из-за сильных болей в груди Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно доставлена в медицинское учреждение, где в настоящее время ей оказывается вся возможная медицинская помощь. Также сообщается, что звезду театра и кино поместили в реанимацию.

Стоит отметить, что не так давно появились сообщения о госпитализации артистки в больницу после ссоры в семье.

Состояние 80-летней Федосеевой-Шукшиной ухудшилось достаточно давно на фоне аритмии и сахарного диабета. Кроме того, немалое влияние на её здоровье оказывает и затяжной спор с дочерью Ольгой из-за недвижимости. Несмотря на всё это, артистка в ноябре прошлого года вновь вышла замуж. Её супругом стал музыкант и композитор Бари Алибасов.

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