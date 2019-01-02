«Дочь забирает красоту»: певица Нюша после родов стала хуже выглядеть – фанаты

В ноябре прошлого года 28-летняя певица впервые стала матерью, она родила дочь от своего возлюбленного Игоря Сивова. Нюша уже вернулась к концертам и выступлениям, однако фигуру привести в форму она еще не успела.

Нюша предпочла рожать дочь за океаном. Певица несколько месяцев жила в США, а после родов она вернулась в Россию. Нюша предпочитает не показывать снимки дочери в Сети, а также не спешит рассказывать, как она назвала малышку.

Сейчас дочери Нюши всего три месяца. Несмотря на это певица уже возобновляет свою работу и начала выступать. Снимок с концерта в Петербурге она показала у себя в Instagram. на фото Нюша позирует в золотистом мини-платье рядом с двумя танцовщицами.

«Дочь забирает красоту», - написали пользователи, которым показалось, что после родов Нюша стала хуже выглядеть. По словам комментаторов, певице еще не удалось восстановить фигуру, а ее лицо выглядит немного опухшим. Фанаты желают Нюше поскорее прийти в форму, чтобы снова радовать их «красивыми» снимками и привлекательной внешностью. Конечно, нашлись и поклонники, которые защитили певицу от нападок и отметили, что не все могут быстро восстановить фигуру после родов, поэтому обвинять Нюшу в «некрасивости» очень невежливо.