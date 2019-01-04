«Любонька, будь счастлива»: Лобода трогательно поздравила Успенскую с Днем Рождения

Певице Любови Успенской исполнилось 65 лет. С юбилеем ее поздравили многие знаменитости, в их числе оказалась и Светлана Лобода.

«Любонька, будь счастлива» - написала Лобода и трогательно поздравила Успенскую с Днем Рождения. Она назвала артистку потрясающей и обожаемой миллионами. Лобода пожелала, чтобы музыка Успенская жила вечно.

К своему трогательному поздравлению Лобода прикрепила видео с выступлением на фестивале «Жара», где она исполнила песню Успенской «Еще люблю, а надо ли». Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали Успенской всего самого наилучшего.

Многие также оценили пение Лободы. По словам комментаторов, певица очень хорошо поет лирические песни, поэтому ей стоит «разбавить» свои композиции подобными произведениями. Поклонники отметили, что Любовь Успенская сейчас совсем не выглядит на 65 лет, поэтому ее внешность и неувядающая красота мотивируют их на работу над собой. Ролик с пением Лободы стремительно набирает популярность, он собрал уже почти 100 000 просмотров, а фанаты постоянно оставляют новые комментарии и поздравляют Любовь Успенскую с юбилеем.