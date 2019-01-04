«Любонька, будь счастлива»: Лобода трогательно поздравила Успенскую с Днем Рождения

Сегодня, 19:12 \\ Шоу-бизнес

Певице Любови Успенской исполнилось 65 лет. С юбилеем ее поздравили многие знаменитости, в их числе оказалась и Светлана Лобода.

«Любонька, будь счастлива» - написала Лобода и трогательно поздравила Успенскую с Днем Рождения. Она назвала артистку потрясающей и обожаемой миллионами. Лобода пожелала, чтобы музыка Успенская жила вечно.

К своему трогательному поздравлению Лобода прикрепила видео с выступлением на фестивале «Жара», где она исполнила песню Успенской «Еще люблю, а надо ли». Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали Успенской всего самого наилучшего.

Многие также оценили пение Лободы. По словам комментаторов, певица очень хорошо поет лирические песни, поэтому ей стоит «разбавить» свои композиции подобными произведениями. Поклонники отметили, что Любовь Успенская сейчас совсем не выглядит на 65 лет, поэтому ее внешность и неувядающая красота мотивируют их на работу над собой. Ролик с пением Лободы стремительно набирает популярность, он собрал уже почти 100 000 просмотров, а фанаты постоянно оставляют новые комментарии и поздравляют Любовь Успенскую с юбилеем.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка

 Бездетную 54-летнюю певицу Азизу обвиняют в похищении ребенка и мужа. В студию программы «На самом деле» обратилась Юлия Яковлева. От нее ушел муж, забрав ребенка. В их похищении девушка винит Азизу.

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Вдову актера Алексея Петренко обвинили в мошенничестве, а его младшую дочь могут лишить наследства

Младшая дочь актера Алексея Петренко может быть признана незаконнорожденной и лишена...

Сверхзвуковые самолеты станут летать тихо

 Американцы разрабатывают первый в мире гиперзвуковой авиалайнер с тихим полетом.

«Всё лицо перетянуто!»: Внешний вид Валерия Леонтьева ужаснул поклонников

Популярный и «вечно молодой» певец начинает активно ставать позиции, считают...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ