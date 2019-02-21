Подруга Меган Маркл рассказала о неожиданном таланте герцогини

С тех пор как звезда сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл перешла в статус звезды британской королевской семьи, о ее прошлой жизни регулярно всплывают все новые и новые подробности. На этот раз интересной информацией о неожиданном таланте герцогини поделилась ее школьная подруга Кэтрин Макфи.

Последнюю неделю главным ньюсмейкером Великобритании была жена принца Гарри Меган Маркл, которая в Нью-Йорке закатила шикарную вечеринку бэби-шауэр в компании 15 близких подруг, а теперь и вовсе отправилась с мужем в рабочую поездку в Марокко, находясь на третьем триместре беременности. Добавить свою каплю в поток новостей о герцогине Сассекской решила и ее школьная подруга Кэтрин Макфи, которая рассказала, что Меган обладает не только актерским, но и вокальным талантом. Как отметила девушка, в старших классах будущая герцогиня даже участвовала в двух концертах и пела в малоизвестных мюзиклах. Кэтрин призналась, что она не знает, сохранились ли видео с тех локальных выступлений, но она уверена, что люди, ознакомившись с ними, высоко бы оценили талант Меган как певицы.

Однако в будущем с вокалом у Меган Маркл не сложилось. Сначала она нашла себя как актриса, став по-настоящему популярной благодаря роли Рейчел в сериале «Форс-Мажоры», а теперь уверенно осваивается в статусе члена британской королевской семьи и готовится еще более упрочить свое положение, подарив своему супругу принцу Гарри первенца, который станет седьмым в очереди на трон. Появление малыша на свет ожидается в конце апреля - начале мая этого года.

А Кэтрин Макфи стала певицей, актрисой и моделью. В 2011 году она снялась в фильме «Притворись моим мужем», позже в ее жизни была главная роль в сериале «Жизнь как шоу», а сейчас занята в сериале «Скорпион».