В течении долгого времени Лисовская была любовницей бывшего священника и скандального участника телестройки Вальтера Соломенцева. После «Дом-2» девушка вышла замуж и строила планы на будущее, но внезапно у нее начались проблемы со здоровьем.

Экс-участница «Дом-2» Олеся Лисовская перенесла операцию на сердце. Сначала она показала в своем Instagram снимок больничной палаты и написала, что ей очень страшно. По словам Лисовской, она боялась операции. Вскоре она обратилась к своим фанатам и поспешила их успокоить.

Олеся Лисовская написала, что с ней все хорошо. Ей делали операцию на сердце, она прошла успешно. Экс-участница «Дом-2» опубликовала снимок из больницы и поблагодарила фанатов за поддержку. Поклонники Олеси Лисовской пожелали ей здоровья и поинтересовались, по каким именно причинам ей делали операцию. На этот вопрос девушка пока что не ответила.