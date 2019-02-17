Экс-участница «Дом-2» Олеся Лисовская перенесла операцию на сердце

Сегодня, 17:56 \\ Шоу-бизнес

В течении долгого времени Лисовская была любовницей бывшего священника и скандального участника телестройки Вальтера Соломенцева. После «Дом-2» девушка вышла замуж и строила планы на будущее, но внезапно у нее начались проблемы со здоровьем.

Экс-участница «Дом-2» Олеся Лисовская перенесла операцию на сердце. Сначала она показала в своем Instagram снимок больничной палаты и написала, что ей очень страшно. По словам Лисовской, она боялась операции. Вскоре она обратилась к своим фанатам и поспешила их успокоить.

 Олеся Лисовская написала, что с ней все хорошо. Ей делали операцию на сердце, она прошла успешно. Экс-участница «Дом-2» опубликовала снимок из больницы и поблагодарила фанатов за поддержку. Поклонники Олеси Лисовской пожелали ей здоровья и поинтересовались, по каким именно причинам ей делали операцию. На этот вопрос девушка пока что не ответила.

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Автор - Анна Пушкина
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