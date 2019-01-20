Месть по-Бородински: Ведущая «Дом-2» вдохновилась злопамятными слонами, чтобы отомстить Бузовой

Обида Бородиной не знает границ.

Ксюша Бородина, российская телеведущая, которая никому не дает спуска, намекнула фотографией на то, что она не забывает своих обидчиков и обязательно им всё припомнит. Ведущая «Дом–2» вдохновилась на отдыхе злопамятными слонами, вероятно, чтобы отомстить Ольге Бузовой, злостной конкурентке Ксении.

В социальных сетях под интригующей фотографией Бородина якобы пишет о слонах: «Если серьёзно, я обожаю слонов…Мне хронически их жалко, все время хочу обнять при встрече и скорее накормить. Слон редко проявляет агрессивность, они одни из самых умных животных! Отличная память, позволяет им помнить обиды, они запоминают своих обидчиков и даже через 30 лет могут им отомстить!»

Казалось бы, подобная запись говорит о большой любви к животным, но преданные фанаты посчитали иначе. Бородина заявила о выходе на тропу войны с другой популярной российской ведущей, певицей, дизайнером Ольгой Бузовой. Видимо, «месть по-Бородински» Ксюша хочет устроить за всё «хорошее», что сделал Бузова в её адрес. В первую очередь, Бородина припомнит Ольге обиды с телепроекта, где одинокие сердца ищут друг друга, и с шоу «Бородина против Бузовой», где зрители постоянно наблюдали склоки и скандалы двух разных ведущих.