Агата Муцениеце рассказала о проблемах в семье в новом влоге

О разладе в семье Муцениеце и Прилучного слухи ходят уже не первый месяц.

Актерская семья Агаты Муцениеце и Павла Прилучного считается одной из самых красивых пар российского кинематографа. За их отношениями пристально следят поклонники. В Сети распространяется множество слухов о разладе в отношениях пары. Агата решила дать ответы на все интересующие фанатов вопросы.

Некоторое время назад ведение семейного блога было приостановлено актрисой по причине появления массы неприятных сплетен о ее семейной жизни. Однако недавно Муцениеце порадовала фанатов новым выпуском. Однако в начале влога актриса сообщила неприятную новость – они с мужем развелись и он съехал из дома.

Однако Агата поспешила успокоить фанатов, сообщив, что это был розыгрыш. Позже в кадре появился сам Павел. Семья сообщила, что в их отношения все прекрасно и слухи о предстоящем разводе являются вымыслом.

Ранее Агата и Павел рассказывали, что в конце прошлого года у них действительно произошла ссора, которая могла стать причиной расторжения брака. Однако позже супруги помирились и с тех пор конфликтов в звездной семье не наблюдалось.